Por que israelenses comemoram vitória de Trump?

Zonszein também disse que "a extrema direita e a direita dos colonos" celebraram o resultado, antecipando o retorno de uma política americana favorável aos assentamentos na Cisjordânia ocupada.

A nível internacional, vários analistas consideram que Trump favorecerá os interesses de Israel.

Para Yonatan Freeman, especialista em Relações Internacionais da Universidade Hebraica, "levando em consideração o que (Trump) disse e fez, espera-se que seja mais duro com o Irã", inimigo comum de Israel e EUA e aliado do Hamas na Faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano.

Freeman prevê a abertura de negociações impulsionadas pelos Estados Unidos para "um melhor acordo para a segurança de Israel".

- Quais são os desafios para o relacionamento EUA-Israel?

Para Yossi Mekelberg, especialista em geopolítica israelense, "às vezes é melhor lidar com pessoas previsíveis, mesmo que você não goste delas, do que com pessoas imprevisíveis".