Sholz anuncia novo ministro das Finanças e Alemanha caminha para novas eleições

A queda do governo acontece em um momento ruim para a Alemanha, que enfrenta uma grave crise industrial, e também para a Europa, preocupada com as consequências para seu comércio e segurança da eleição do republicano Donald Trump como presidente nos Estados Unidos.

Os rivais conservadores de Scholz pediram nesta quinta-feira uma votação na próxima semana de uma moção de confiança no Parlamento, o que permitiria acelerar a convocação de eleições antecipadas.

A coalizão entre os social-democratas (SPD) de Scholz, os Verdes e os liberais do FDP "fracassou", disse o líder da União Democrata-Cristã (CDU), Friedrich Merz, antes de destacar que "não há razão para apresentar a questão da confiança em janeiro", como pediu Scholz.

Após a saída do ministro das Finanças, a maioria dos liberais abandonou o Executivo, com exceção do ministro dos Transportes, Volker Wissing, que anunciou a permanência no governo, mas que vai deixar o partido.

O fim da coalizão governamental foi motivado pelas profundas divergências entre os social-democratas, partidários da recuperação da economia por meio dos gastos, e os liberais, que defendem os cortes e uma disciplina orçamentária severa.

