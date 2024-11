Líderes europeus pedem investigação sobre 'irregularidades' nas eleições da Geórgia

Os governantes da Alemanha, França e Polônia pediram que a Geórgia a investigue rapidamente as "várias irregularidades" na recente eleição legislativa, vencida pelo partido pró-Rússia que está no poder e contestada pela oposição pró-Ocidente.

Os três líderes afirmaram em um comunicado conjunto que estavam "profundamente preocupados com as várias irregularidades e intimidação de eleitores" relatadas durante as eleições e destacaram que não poderiam apoiar a entrada do ex-república soviética na União Europeia sem a aprovação de reformas.

A declaração foi assinada pelo chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk.