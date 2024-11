Presidente do México diz que teve uma ligação 'muito cordial' com Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira (7) que teve um telefonema "muito cordial" com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que endureceu a retórica contra o seu vizinho do sul antes da sua vitória eleitoral.

"Tivemos uma ligação muito cordial com o presidente eleito Donald Trump, na qual falamos sobre o bom relacionamento que existirá entre o México e os Estados Unidos", disse a presidente de esquerda em sua conta na rede X.

O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos e superou a China em 2023.