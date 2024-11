Governo alemão minimiza declaração em que Musk chama Scholz de 'tolo'

O governo alemão minimizou, nesta sexta-feira (8), um ataque verbal do bilionário Elon Musk, que chamou o chefe do Executivo do país, Olaf Scholz, de "tolo" na rede social X, após o colapso da coalizão governamental na Alemanha.

"Olaf ist ein Narr" (Olaf é um tolo), escreveu Musk em sua rede social na quinta-feira, compartilhando a publicação de um jornalista sueco sobre a crise do governo que abala o país e a perspectiva de novas eleições.

Uma porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann, minimizou a questão, declarando à imprensa que "No X você tem a liberdade de fazer o que quiser".