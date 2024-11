Grande parte de Cuba recupera eletricidade após passagem do furacão Rafael

A grande maioria das províncias cubanas recuperou o serviço de eletricidade nesta sexta-feira (8), dois dias depois de o furacão Rafael ter atingido o oeste do país, deixando-o na escuridão, sem relatos de mortes, mas com danos materiais consideráveis, informaram as autoridades.

Rafael atingiu Cuba na quarta-feira como categoria 3, semanas depois de o ciclone Oscar entrar no leste da ilha em meio a outro apagão nacional de quatro dias.

Na manhã desta sexta-feira, as autoridades anunciaram que treze das quinze províncias do país estavam "interconectadas" ao sistema elétrico nacional, exceto as províncias ocidentais de Artemisa, as mais afetadas por Rafael, e Pinar del Río.