Icardi sofre grave lesão no joelho e pode perder o restante da temporada

O atacante argentino Mauro Icardi, do Galatasaray, que teve que ser substituído na vitória de sua equipe sobre o Tottenham (3 a 2) pela Liga Europa, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, anunciou o clube turco nesta sexta-feira (8), e provavelmente não voltará a jogar nesta temporada.

"Uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesões de menisco foram detectadas no joelho direito", informou o Galatasaray em comunicado, explicando que o jogador passará por cirurgia.

O clube não deu um prazo para o retorno de Icardi, mas segundo a imprensa esportiva turca será difícil que ele retorne ainda nesta temporada.