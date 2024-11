Princesa Catherine participará de cerimônias em homenagem aos soldados britânicos neste fim de semana

"Estou muito orgulhoso de minha esposa, de meu pai, por terem lidado com a situação da maneira que fizeram.... Mas do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, foi brutal", continuou ele.

O príncipe de Gales afirmou que seu compromisso com o meio ambiente e com a falta de moradia no Reino Unido, que foi tema de um documentário recente, permitiu que ele "seguisse em frente".

psr/pc/dd/aa

© Agence France-Presse