Após decepção na Champions, PSG volta a vencer no Francês

Mal na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain voltou a vencer neste sábado (9), ao bater o Angers por 4 a 2 fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o PSG se mantém na liderança com seis pontos de vantagem sobre o Monaco (2º), que mais cedo o Strasbourg por 2 a 0.

No meio da semana, o time parisiense sofreu uma decepcionante derrota no Parque dos Príncipes diante do Atlético de Madrid (2 a 1), com um gol do argentino Ángel Correa nos acréscimos.