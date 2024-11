Liverpool vence e consolida liderança; City perde 4ª seguida

O Liverpool se consolidou na liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Aston Villa por 2 a 0 neste sábado, em Anfield, pela 11ª rodada, que teve a derrota do Manchester City diante do Brighton por 2 a 1, a quarta consecutiva da equipe de Pep Guardiola.

Os 'Reds', com nove vitórias, um empate e uma derrota, somam 28 pontos, cinco a mais que o City (2º), a maior vantagem na liderança até aqui no campeonato.

O time do técnico Arne Slot abriu o placar no primeiro tempo com o uruguaio Darwin Núñez (20'), que não perdoou em lance cara a cara com o goleiro Dibu Martínez.