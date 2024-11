Em jogo de 6 gols, Milan empata com Cagliari no Campeonato Italiano

O Cagliari, que vinha de três derrocas consecutivas, criou várias chances e conseguiu empatar no início da segunda etapa com o lateral Gabrielle Zappa (53'), aproveitando erro na saída de bola de Youssouf Fofana.

O inglês Tammy Abraham (69') voltou a colocar o Milan na frente com o gol que parecia ser o da vitória, mas Zappa voltou a empatar nos minutos finais (89).

Com um jogo a menos, o Milan segue na sétima posição da Serie A, a sete pontos do líder Napoli, que no domingo visita a Inter de Milão.

A partida contra o Cagliari também foi marcada pela estreia da promessa Francesco Camrada, que com 16 anos e 244 dias fez história e se tornou o jogador mais jovem a ser titular do Milan.

Aproveitando a ausência de Álvaro Morata, fora do jogo por ter sofrido uma pancada na cabeça durante um treino, Camrada teve uma boa chance de marcar no segundo tempo (57'), antes de ser substituído por Tammy Abraham (65').

Em novembro de 2023, aos 15 anos, oito meses e 15 dias, ele já tinha se tornado o jogado mais jovem da história a disputar um jogo da Serie A.