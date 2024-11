Governo do Equador suspende vice-presidente por cinco meses

O governo do Equador suspendeu a vice-presidente Veronica Abad por cinco meses por suposto "abandono injustificado" de suas funções, de acordo com um resumo administrativo emitido pelo Ministério do Trabalho neste sábado (9).

O documento, assinado por um funcionário de Recursos Humanos, prevê "a sanção de suspensão temporária sem remuneração por 150 dias" contra Abad por uma suposta "ofensa grave" contra a lei do serviço público, que estabelece sanções para o "abandono injustificado" do cargo por três ou mais dias consecutivos.

O presidente Daniel Noboa tem uma relação tensa com sua vice-presidente, que ele nomeou como embaixadora em Israel no início de seu governo. Em setembro, em meio à escalada do conflito em Israel, Abad foi transferida para a Turquia por motivos de segurança.