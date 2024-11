Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para substituir Militão e Rodrygo na Seleção

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados para substituir na Seleção os lesionados Éder Militão e Rodrygo, anunciou a CBF neste sábado (9).

Militão e Rodrygo se lesionaram na vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna pelo Campeonato Espanhol.

Segundo as primeiras informações, Rodrygo sofreu um problema muscular na perna direita, enquanto Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficará fora do restante da temporada.