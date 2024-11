Militão sofre grave lesão no joelho e perderá o restante da temporada

O zagueiro brasileiro teve que ser retirado do campo de maca aos 26 minutos do primeiro tempo contra o Osasuna e foi substituído pelo jovem Raúl Asencio, de 21 anos.

Em agosto de 2023, Éder Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no primeiro jogo do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, e ficou oito meses afastado após passar por cirurgia.

Além dele, o Real Madrid também perdeu por lesão o atacante Rodrygo e o lateral-direito Lucas Vázquez.

Rodrygo, que voltava aos gramados depois de se recuperar de uma lesão no bíceps femoral sofrida contra o Borussia Dortmund no dia 22 de outubro, teve que ser substituído aos 20 minutos do primeiro tempo por Brahim Díaz, aparentemente devido a um problema muscular.

Tanto Militão como Rodrigo estavam na lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção pelas Eliminatórias contra Venezuela (14 de novembro) e Uruguai (19 de novembro).

Luvas Vázquez, por sua vez, jogou até o intervalo, mas também sentiu problemas musculares e deu lugar ao croata Luka Modric.