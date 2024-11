Odores levantam dúvidas sobre salubridade de áreas inundadas em Valência

"As evidências científicas nos dizem que há um risco de patógenos, especialmente na água parada, que podem desencadear distúrbios gastrointestinais ou pneumonia", explicou a ministra da Saúde, Mónica Garcia, na rádio pública RNE, depois que alguns casos de gastroenterite apareceram, mas descartando "um surto".

As autoridades regionais de saúde registraram "dois casos prováveis de leptospirose" em dois voluntários que limpavam as ruas. A doença, contraída por meio do contato com a urina de animais e que é comum em enchentes, não é grave, mas pode causar febre, diarreia e vômito.

Sobre o processo que desencadeia o mau cheiro na área, Rodilla explicou que quando a lama perde água e seca "os processos de decomposição da matéria orgânica ficam sem oxigênio, e é aí que começam a aparecer esses cheiros com os quais não estamos tão acostumados".

"Há aquele cheiro de podridão, de coisas mortas, e não é necessariamente que haja cadáveres por perto, mas simplesmente que há matéria orgânica em decomposição", continuou.

- Odores nauseantes -

Em Valência, tudo o que apodrece sob a lama acrescenta ainda mais intensidade ao odor que causa até mesmo náusea.