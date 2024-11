Princesa Kate assiste a cerimônia militar em Londres

A princesa Kate Middleton assistiu neste sábado a uma cerimônia militar em Londres, após concluir em setembro o tratamento de quimioterapia contra um câncer.

Mulher do príncipe William, herdeiro da coroa britânica, Kate assistiu no Royal Albert Hall a uma homenagem aos soldados britânicos mortos em conflito. Ela deve participar amanhã de outra cerimônia militar, no monumento britânico oficial de guerra.

Ao lado de William e do rei Charles III, Kate fez hoje sua primeira aparição em um ato oficial da monarquia desde que concluiu seu tratamento contra o câncer.