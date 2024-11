Atiradora viral Kim Ye-ji faz pausa na carreira para se dedicar à família

A estrela olímpica sul-coreana Kim Ye-ji fará uma pausa em sua carreira esportiva para dedicar mais tempo à sua família, disse sua agência de representação à AFP neste domingo (10), afirmando que a atleta está exausta com a competição e a atenção que ela gera na mídia.

A atleta de 32 anos se tornou viral durante as Olimpíadas de Paris, onde ganhou a prata na prova de pistola de ar de 10m, por um vídeo que a mostrava atirando em uma pose de estátua de mármore, segurando a arma com uma das mãos, usando óculos de aro de metal e com o cabelo sob um boné com a viseira virada para trás.

Na verdade, o vídeo não foi feito durante os Jogos, mas alguns meses antes, em uma competição em maio, e foi compartilhado, entre outros, pelo bilionário e proprietário do X, Elon Musk, durante os Jogos Olímpicos, levando a calma atiradora olímpica ao status de estrela viral.