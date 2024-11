Cenas de horror no norte de Gaza após bombardeio israelense

Ao redor deles, voluntários estavam limpando os escombros com as mãos. Um rato de pelúcia estava entre as pedras.

Envoltos em mortalhas brancas manchadas de sangue, os corpos das vítimas foram transportados em uma van para serem enterrados em um cemitério em Jabaliya.

"Crianças, mulheres e inocentes são um alvo constante para o inimigo israelense", comentou um vizinho da família Alush, Mohamed al-Barch.

O Hamas condenou o "massacre" de Jabaliya em um comunicado, dizendo que a casa "continha mais de 50 civis inocentes".

A maioria eram crianças e mulheres, incluindo pessoas "deslocadas à força pela ocupação do campo de refugiados de Jabaliya", disse o movimento.

A Defesa Civil Palestina também relatou no domingo outro ataque israelense a uma casa no bairro de al-Sabra, na Cidade de Gaza, também no norte, que deixou cinco mortos e pessoas desaparecidas.