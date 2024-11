Polícia francesa mobilizará 4.000 homens para partida contra Israel

"Estamos chocados com o que aconteceu em Amsterdã e com a reação dos governos", disse o líder do Beitar, Yigal Brand, no comunicado.

"Temos orgulho de ser sionistas e não temos nada pelo que pedir desculpas (...) Vamos nos concentrar na quarta-feira em Paris e na quinta-feira no jogo de futebol, que também está ameaçado pelos jihadistas", acrescentou.

