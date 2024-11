Ação climática americana continuará, apesar da vitória de Trump, afirma representante de Biden na COP29

"Trump prometeu desmantelar nossas salvaguardas ambientais e retirar o país novamente do Acordo de Paris", assinado por praticamente toda a comunidade internacional em 2015, disse ele.

"Foi o que ele disse, e temos que acreditar", acrescentou.

Trump ganhou amplamente as eleições presidenciais de 5 de novembro, com o voto popular a seu favor e o controle do Senado, enquanto aguarda os resultados finais na Câmara dos Representantes.

"Não é possível baixar a guarda ou ficar apático", acrescentou o enviado especial dos Estados Unidos para as negociações sobre o clima, que serão retomadas de segunda-feira até 22 de novembro em Baku.

Apesar do mandato político de Trump, alguns observadores e ativistas ambientais nos EUA afirmam que a administração federal cumprirá suas diretrizes.

