Artistas palestinos expõem na Jordânia sofrimento da guerra em Gaza

A mostra inclui 79 obras feitas com materiais improvisados, incluindo embalagens de medicamentos e pigmentos naturais feitos com hibisco, romã e chá.

Nos desenhos, veem-se pessoas sob bombardeio, famílias deslocadas em carroças puxadas por burros, tendas improvisadas, rostos cansados e cheios de medo, crianças cadavéricas agarradas às mães e homens vendados cercados por veículos militares.

"Não consigo pintar com tintas e pigmentos caros porque há prioridades em Gaza, como a comida, a bebida, a segurança para mim e minha família", afirma um texto de Suhail Salem ao lado de seus desenhos feitos em cadernos escolares com lápis.

Em uma carta exibida ao lado de suas obras, Majed Shala relata como deslocado para Deir al Balah, no centro de Gaza. Sua casas, ateliê e 30 anos de obras artísticas foram destruídos.

"Quando começou a guerra, me senti completamente paralisado, incapaz de criar ou, até mesmo, em pensar em fazer arte", escreveu.

Com o passar do tempo, "comecei a documentar as cenas reais do deslocamento e o exílio que afetaram cada parte de nossa vida cotidiana", acrescentou.