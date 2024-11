Bombardeio russo danifica represa do leste da Ucrânia, diz governador

Um bombardeio russo "danificou" uma represa no leste da Ucrânia, provocando a importante cheia de um rio e a "ameaça" de inundações em localidades vizinhas, declarou o governador local nesta segunda-feira (11).

"Os russos danificaram a represa do reservatório de Kurakhov", declarou no Telegram o governador, Vadym Filashkin. "Esse bombardeio constitui uma ameaça potencial para os moradores das localidades do rio Vocha nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk", acrescentou.

