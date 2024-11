COP29 aprova regras para mercados de carbono após sessão de abertura difícil

Uma região como a América Latina emite menos de 10% dos gases de efeito estufa, mas é uma das que mais sofre os impactos do aquecimento global.

O financiamento da luta climática não é "caridade", mas "do interesse de todos", enfatizou Stiell, que pediu um acordo "ambicioso".

Além do valor da ajuda e do calendário, as nações precisam concordar sobre quem pagará. Em 2009, o grupo de países que assumiu os 100 bilhões de dólares incluía pouco mais de 30, e a China ficou de fora.

Agora, a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, querem que Pequim assuma parte do custo, o que se mostra desafiador.

A China, o maior emissor de gases, possui sua própria agenda de ajuda climática. Além disso, domina grandes setores da reconversão energética, como os metais raros.