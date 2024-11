Dirigentes árabes e muçulmanos denunciam 'genocídio' israelense em Gaza

Os países árabes e muçulmanos condenaram nesta segunda-feira (11) o "genocídio" e os "crimes horrendos" cometidos pelo exército israelense na Faixa de Gaza, ao final de uma cúpula na Arábia Saudita sobre a situação no Oriente Médio.

Os participantes "condenaram veementemente" as ações do exército israelense, qualificadas como "crime de genocídio (...), particularmente no norte da Faixa de Gaza nas últimas semanas", e denunciaram torturas, execuções, desaparecimentos e uma "limpeza étnica" no território palestino, diz o comunicado final da reunião.

O mesmo texto pede para "proibir a exportação ou transferência de armas e munições a Israel", bem como sua "condenação aos ataques contínuos das autoridades israelenses e seus representantes contra a ONU e seu secretário-geral".