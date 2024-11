Duelo entre Besiktas e Maccabi Tel Aviv será disputado na Hungria

Após a decisão, o clube turco fez um apelo em suas redes sociais nesta segunda-feira para que os torcedores "não planejem ir ao jogo para evitar vítimas".

"Embora tenha sido alcançado um acordo com as autoridades para que o jogo Besiktas-Maccabi Tel Aviv fosse disputado com torcida, eles decidiram hoje jogá-lo sem elas, citando os eventos que ocorreram" durante a partida da última quinta-feira em Amsterdã contra o Ajax, escreveu o clube de Istambul.

O jogo entre ambos os clubes era considerado de alto risco, pois o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, multiplicou, desde o início da guerra em Gaza, os ataques verbais contra dirigentes israelenses.

Grandes manifestações anti-Israel, incentivadas pelo governo turco, têm sido realizadas no país há mais de um ano. Em outubro de 2023, Israel pediu aos cidadãos e diplomatas residentes que deixassem a Turquia por razões de segurança.

A Turquia se recusou a ser sede deste jogo antes mesmo dos violentos incidentes relacionados ao duelo em Amsterdã, nos Países Baixos, entre Ajax e Maccabi Tel Aviv pela Liga Europa na última quinta-feira: torcedores do clube israelense foram agredidos nas ruas da cidade em um incidente que foi condenado a nível internacional.

Cinco torcedores do Maccabi Tel Aviv foram hospitalizados por um curto período e cerca de 60 pessoas foram detidas, segundo a polícia holandesa.