Hezbollah diz que o Exército israelense não ocupa nenhuma localidade no sul do Líbano

O diretor de comunicação do Hezbollah, Mohammad Afif, afirmou nesta segunda-feira (11) que o Exército israelense não ocupa nenhuma localidade no sul do Líbano, onde iniciou uma ofensiva terrestre em 30 de setembro.

"Após 45 dias de batalhas sangrentas, o inimigo israelense ainda não conseguiu ocupar um único vilarejo no sul do Líbano", afirmou em uma entrevista coletiva no subúrbio sul de Beirute, área atingida pela aviação israelense.

Afif disse que os combatentes do Hezbollah conseguiram repelir o Exército israelense em Khiam, a seis quilômetros da fronteira.