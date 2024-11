Irã insta Trump a se empenhar para pôr fim às guerras de Israel em Gaza e no Líbano

"O mundo espera" que Donald Trump se empenhe ao assumir o poder nos Estados Unidos em janeiro para pôr fim "imediatamente" às guerras de Israel em Gaza e Líbano, afirmou o primeiro vice-presidente do Irã nesta segunda-feira (11) em uma cúpula de países árabes e muçulmanos em Riade.

"O governo americano é o principal defensor das ações do regime sionista [Israel] e o mundo espera a promessa do novo governo americano de pôr fim imediatamente à guerra contra as populações inocentes de Gaza e Líbano", disse o alto funcionário iraniano, Mohammad Reza Aref.

bur/th/sar/feb/js/mb/dd/yr