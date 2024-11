Irreconhecível, Alcaraz perde para Ruud em sua estreia no Masters ATP

O norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, surpreendeu no Masters ATP ao vencer um irreconhecível Carlos Alcaraz (3°) por 6-1 e 7-5, em Turim, nesta segunda-feira (11).

Ruud, que se sente mais confortável no saibro do que em uma pista rápida "indoor" como a utilizada no Masters, conquistou sua primeira vitória sobre Alcaraz em sua quinta disputa contra o espanhol.

"Esta parte da temporada não costuma ser boa para mim, mas espero ter guardado algumas vitórias para esta semana e ter começado bem", disse Ruud, finalista do Masters em 2022, que vinha de uma derrota em sete de suas últimas oito partidas antes de jogar em Turim.