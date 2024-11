Israel menciona 'progresso' para cessar-fogo no Líbano

Israel intensificou os ataques contra redutos do Hezbollah no Líbano e, no dia 30 de setembro, enviou tropas terrestres.

Segundo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o objetivo da operação é empurrar o Hezbollah para o norte do rio Litani, no sul do Líbano.

Israel também pretende impedir qualquer tentativa de rearmamento do movimento islamista libanês, que tem o apoio do Irã.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Israel estaria "pronto" para um cessar-fogo se o Hezbollah não estiver na fronteira do país e não conseguir o rearmamento com sistemas que chegam da Síria, do mar, do aeroporto".

