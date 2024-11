Japão tem número recorde de deputadas eleitas, mas elas ainda são minoria

"Do mesmo modo, a decisão recente do Governo de cortar o financiamento das residências para idosos está piorando as já difíceis condições de trabalho dos cuidadores", afirmou.

Dirigentes mulheres são escassas na política japonesa, assim como no setor empresarial, em um país que ocupa a 118ª posição entre 146 no informe 2024 do Fórum Econômico Mundial sobre o abismo de gênero no mundo.

Deputadas veteranas, como as ex-ministras Seiko Noda e Seijo Hashimoto, insistiram nas dificuldades de serem parlamentares em uma sociedade em que se supõem que elas devam assumir a maior parte das tarefas domésticas.

Além disso, as mulheres que ocupam cargos de poder ainda enfrentam comentários sexistas.

Este ano, o ex-vice-premiê Taro Aso qualificou a então ministra das Relações Exteriores, Yoko Kamikawa, de 71 anos, como "estrela em ascensão", ao mesmo tempo em que a descreveu como uma "velha" que não era "tão bela".

Uma em cada quatro candidatas disse ter sido vítima de assédio sexual durante campanhas eleitorais, segundo uma pesquisa de 2021.