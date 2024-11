Kremlin nega conversa entre Putin e Trump

O jornal Washington Post informou no domingo que Trump conversou com Putin por telefone e pediu que evite uma escalada na Ucrânia, onde as tropas russas iniciaram uma ofensiva em fevereiro de 2022.

Com base em declarações de várias fontes próximas à equipe do presidente americano eleito, mas que falaram sob anonimato, o jornal destacou que Trump lembrou Putin da grande presença militar dos Estados Unidos na Europa.

O republicano expressou, segundo o jornal, o interesse em futuras conversas para discutir "a solução" do conflito na Ucrânia "em breve".

A AFP entrou em contato com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, que não confirmou que Trump e Putin conversaram por telefone desde que o republicano venceu as eleições presidenciais na terça-feira da semana passada.

O retorno de Trump à Casa Branca é visto como uma oportunidade de mudança no conflito na Ucrânia, depois que ele afirmou durante a campanha eleitoral que conseguiria acabar rapidamente com o conflito de quase três anos.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky falou com Trump na quarta-feira, uma conversa que também contou com a participação do bilionário Elon Musk.