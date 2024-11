Líder da Igreja Anglicana sob pressão após escândalo de abuso contra menores

O líder dos anglicanos, Justin Welby, está sob pressão devido às acusações de que a Igreja da Inglaterra encobriu durante anos agressões física e sexual a menores por parte de um advogado vinculado à instituição.

Vários líderes religiosos anglicanos têm pedido a renúncia de Welby, arcebispo de Cantuária, após um relatório sobre como a Igreja Anglicana gerenciou este caso.

Entre a década de 1970 e meados da de 2010, John Smyth, um advogado que presidia uma organização de caridade vinculada à Igreja e que organizava acampamentos de férias, abusou sexualmente de 130 crianças e jovens no Reino Unido e depois na África, em particular no Zimbábue e na África do Sul, onde se estabeleceu.