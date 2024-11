Órgão de supervisão do TPI pede 'investigação externa' sobre procurador

A dirigente acrescentou que é necessária uma investigação externa "para garantir um processo totalmente independente, imparcial e justo".

Karim Khan, de 54 anos, também afirmou que acolhia com satisfação a investigação e "a oportunidade de participar neste processo".

"Continuarei com todas as minhas outras funções como procurador, de acordo com meu mandato, nas situações que sejam competência do Tribunal Penal Internacional", anunciou.

De acordo com vários veículos de comunicação, Khan foi acusado de comportamento sexual inadequado em relação a uma integrante de seu escritório, uma acusação que ele considera infundadas.

"Com profunda tristeza, entendi que relatórios de má conduta sobre mim seriam tornados públicos", declarou em um comunicado enviado por e-mail à AFP no mês passado.

- "Objeto de ataques e ameaças -

Khan atraiu os holofotes em maio quando solicitou à CPI ordens de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa israelense Yoav Gallant e três altos líderes do grupo islamista palestino Hamas.