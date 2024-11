Petróleo fecha em queda, influenciado por medidas decepcionantes da China

Os preços internacionais do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (11), afetados pelas novas medidas de estímulo econômico das autoridades chinesas, consideradas decepcionantes, enquanto a cotação do gás natural disparou após o fechamento das plataformas devido à passagem do furacão Rafael pelo Caribe.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro próximo caiu 2,76%, fechando a 71,83 dólares.

Em Nova York, por sua vez, a cotação do barril de petróleo cru American West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em janeiro, caiu 3,32% a 68,04 dólares.