Presidente do Equador designa vice-presidente interina em meio à crise política

O governo do Equador designou, nesta segunda-feira (11), a ministra do Planejamento, Sariha Moya, como vice-presidente interina em meio a uma crise política devido à suspensão, por cinco meses, da titular Verónica Abad, que mantém uma relação tensa com o presidente Daniel Noboa.

Moya "será a nova vice-presidente encarregada no governo de Daniel Noboa", disse o Poder Executivo em comunicado, após a suspensão de Abad ordenada no sábado pelo Ministério do Trabalho devido ao "abandono injustificado" de suas funções, o que representa uma "violação grave" na lei do funcionalismo público.

O Executivo afirmou que Moya, responsável pela Secretaria Nacional de Planejamento, foi nomeada de acordo com a Constituição.