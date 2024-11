Situação no norte de Gaza é descrita cada vez mais como 'limpeza étnica', diz Borrell

As tropas israelenses realizam desde 6 de outubro uma ofensiva aérea e terrestre no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo - afirmam - de impedir que o Hamas se reagrupe.

A Defesa Civil palestina reportou neste domingo "pelo menos" 25 mortos, dos quais pelo menos 13 eram menores, em um bombardeio contra uma casa de Jabalyia, no norte do território palestino.

Outro bombardeio israelense atingiu uma casa da Cidade de Gaza, também no norte, e deixou cinco mortos, segundo a mesma fonte.

Desde que começou a guerra, Israel assedia os 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, a maior parte deles teve que abandonar suas casas e passa fome, segundo a ONU.

"O uso da fome como arma de guerra também é contra a lei humanitária internacional", disse Borrell, que deixará o cargo em dezembro. No norte de Gaza, há uma "forte probabilidade de fome", alertou ele.

A guerra em Gaza estourou após o ataque do Hamas no sul de Israel de 7 de outubro de 2023, no qual milicianos do movimento islamista mataram 1.206 pessoas, em sua maioria civis, e capturaram 251; segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais, que inclui os reféns mortos em seu cativeiro.