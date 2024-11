Empresário tem candidatura à presidência inabilitada no Equador

O Tribunal Contencioso Eleitoral (TCE) do Equador inabilitou no domingo a candidatura presidencial do empresário Jan Topic, por considerar que incorrem em uma "proibição constitucional e legal".

O tribunal "conclui que a candidatura de Jan Tomislav Topic incorre em uma proibição constitucional e legal, portanto, não pode ser aceita", afirmou o juiz Ángel Torres ao ler a sentença após uma sessão extraordinária dos magistrados no domingo à noite.

Os juízes consideraram que "sua participação em atividades relacionadas a contratos públicos infringe as regras" eleitorais equatorianas e argumentam que o candidato "não conseguiu desvincular-se de maneira adequada dos contratos com o Estado e continua sendo o beneficiário final das empresas envolvidas".