Trump anuncia oficial da imigração Tom Homan como 'czar da fronteira'

"Eu conheço Tom há muito tempo e não há ninguém melhor para policiar e controlar nossas fronteiras", acrescentou.

O presidente eleito, de 78 anos, prometeu começar no primeiro dia de seu novo mandato a maior operação de deportação de migrantes sem documentos da história dos Estados Unidos.

Também no domingo, Trump anunciou que a congressista republicana Elise Stefanik será a embaixadora dos Estados Uniodos na ONU.

"Estou honrado em anunciar Elise Stefanik para servir em meu gabinete como embaixadora dos Estados Unidos nas Nações. Elise é uma lutadora incrivelmente forte, dura e inteligente do 'America First'", afirmou Trump, em referência a sua política "Estados Unidos em primeiro lugar", em um comunicado enviado ao jornal New York Post.

Stefanik confirmou que aceitou o cargo e se declarou "realmente honrada".

