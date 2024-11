Wall Street fecha em alta com persistência do 'efeito Trump'

A perspectiva de Trump ter um controle total do Congresso americano continua reforçando a alta do mercado.

Devido à possível "flexibilização das regulações", o setor financeiro é um dos setores beneficiados, segundo o analista. É o caso de JPMorgan Chase (+0,97%), Goldman Sachs (+2,22%), Bank of America (+2,11%) e Wells Fargo (+3,60%), que fecharam no azul.

Também com a confiança em novas desregulações, as operadoras de criptomoedas Coinbase (+19,76%), Robinhood (+7,40%) e Riot Platforms (+16,86%) também dispararam.

Agora, os investidores esperam a publicação do índice de preços ao consumidor (IPC), na quarta-feira, do índice de preços ao produtor (IPP), na quinta, e das vendas no varejo e dados de produção industrial, na sexta.

O mercado de títulos não operou nesta segunda-feira devido ao feriado do Dia os Veteranos.

ni/llu/arm/mvv/ic/am