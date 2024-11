Carro atropela multidão e deixa 35 mortos e dezenas de feridos no sul da China

Um motorista matou 35 pessoas e feriu outras 43 ao avançar com seu carro contra um grupo na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite de segunda-feira, informou a polícia local nesta terça-feira.

As primeiras informações do ataque foram divulgadas na segunda-feira, mas a polícia havia anunciado que o atropelamento deixara apenas feridos e os vídeos do incidente desapareceram das redes sociais.

Nesta terça-feira, a polícia admitiu que "um grave e agressivo ataque aconteceu no Centro de Esportes de Zhuhai", cidade que recebe esta semana uma importante feira de aviação.