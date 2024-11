Emissões de CO2 por combustíveis fósseis alcançam recorde sem limite à vista

As emissões de CO2 por combustíveis fósseis alcançaram este ano um novo recorde, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (13, data local) por cientistas do Global Carbon Project, que não prevê um limite claro no uso de petróleo, gás e carvão.

Segundo este estudo de referência, as emissões mundiais de CO2 procedentes de combustíveis fósseis alcançarão um nível recorde em 2024 com 37,4 bilhões de toneladas, 0,8% maior que em 2023.

Ao acrescentar as previsões de emissões ligadas à mudança no uso do solo, como o desmatamento, as emissões totais devem alcançar este ano 41,6 bilhões de toneladas, um aumento de 2,5%.