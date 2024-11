EUA 'não perdeu esperança' em acordo sobre Gaza, apesar da saída do Catar como mediador

"É essencial para nós que um acordo seja alcançado o mais rápido possível, especialmente para que possamos trazer os reféns de volta para casa", acrescentou.

O Catar confirmou no sábado que suspendeu sua mediação. Disse que voltaria a se comprometer "quando as partes demonstrarem vontade e seriedade", segundo o porta-voz de Assuntos Exteriores do país, Majed Al Ansari.

Hamas e Israel se acusam mutuamente de bloquear qualquer acordo de base.

A única trégua nessa guerra ocorreu no final de novembro de 2023. Durou uma semana e permitiu a libertação de um grupo de reféns em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Os Estados Unidos, principal aliado e apoio militar de Israel, também insistiram que "não é mais possível que todos os países do mundo mantenham relações com o Hamas como antes", de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado.

sct/bjt/llu/cjc/ic/am