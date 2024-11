Ex-jogador da seleção francesa, Ben Yedder é condenado por agressão sexual

O jogador também ficará registrado na lista de agressores sexuais e será obrigado a passar por tratamento.

No dia 6 de setembro, durante uma de suas várias saídas noturnas regadas a álcool, Ben Yedder conheceu uma jovem de 23 anos que aceitou entrar em seu carro.

O jogador tinha colocado sua mão na coxa da mulher e tentou beijá-la antes de se masturbar em sua frente.

A jovem denunciou o caso imediatamente e Ben Yedder foi detido naquela noite em Cap d'Ail, nas imediações de Mônaco.

"Não me lembro de nada, não posso dizer se fiz isso. Estou aqui por culpa do álcool. Sem álcool, não me passaria pela cabeça algo assim", se defendeu Ben Yedder durante o julgamento.

"Peço sinceramente perdão [à vítima], à sua família e à minha família", acrescentou o jogador, que poderia ter sido condenado a dez anos de prisão.