Medvedev reage e vence De Minaur no ATP Finals

Vaiado pelo público na estreia pela apatia e mau comportamento, o tenista russo Daniil Medvedev (N.4 do mundo) manteve vivas as chances de classificação para a semifinal do ATP Finals, em Turim, ao vencer o australiano Alex de Minaur (N.9) nesta terça-feira (12).

Muito superior, mais agressivo e eficiente, principalmente com seu segundo serviço, Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em apenas uma hora e 20 minutos.

O russo, campeão do torneio em 2020, teve um desempenho muito diferente do que mostrou no último domingo, quando foi derrotado pelo americano Taylor Fritz (N.6) e se comportou de forma inadequada em quadra, chegando inclusive a segurar a raquete de cabeça para baixo quando se preparava para uma devolução de saque.