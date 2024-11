Blinken promete 'resposta firme' à presença de tropas norte-coreanas no conflito da Ucrânia

"Tivemos uma reunião sobre o apoio à Ucrânia (...) e este novo elemento, tropas da Coreia do Norte injetadas na batalha, e agora quase literalmente no combate, o que exige e terá uma resposta firme", disse o chefe da diplomacia americana.

O governo dos Estados Unidos afirma que tropas norte-coreanas estão mobilizadas em operações de combate na região russa de Kursk, onde o Exército ucraniano iniciou uma ofensiva em agosto e ocupa uma parte do território.

Na capital belga, Blinken também se reunirá com ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sybiga, com o atual chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, e com sua sucessora designada, Kaja Kallas.

Na audiência de confirmação no Parlamento Europeu, Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia, enfatizou na terça-feira que a UE deve manter o apoio à Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

A viagem de Blinken a Bruxelas acontece no momento em que Kiev e seus aliados europeus temem que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompa a ajuda ao país.

Trump já conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky. Segundo o jornal Washington Post, ele também falou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, embora o Kremlin tenha negado qualquer conversa entre ambos.