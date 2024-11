GP de Mônaco continuará no calendário da F1 até 2031

O Grande Prêmio de Mônaco, histórica prova da Fórmula 1, continuará no calendário da categoria até 2031, mas com nova data a partir de 2026, anunciaram os organizadores do Mundial nesta quinta-feira (14).

"A Fórmula 1 continuará correndo pelas ruas de Mônaco até 2031, depois de estender o acordo existente com o Automóvel Clube de Mônaco (ACM) que durava até a temporada 2025", informou o Grupo Formula One em comunicado.

Tradicionalmente disputada no final de maio, a famosa corrida nas ruas do Principado será realizada no início de junho a partir de 2026, conforme a mesma nota.