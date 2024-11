HRW acusa Israel de crime de guerra' por 'transferência forçada' em Gaza

Nadia Hardman, pesquisadora da HRW, destacou que as conclusões do relatório de 172 páginas são baseadas em entrevistas com moradores deslocados de Gaza, imagens de satélite e reportagens públicas realizadas até agosto de 2024.

Embora Israel afirme que o deslocamento é justificado pela segurança de civis ou por um imperativo militar, Hardman ressalta que "Israel não pode simplesmente depender da presença de grupos armados para justificar o deslocamento de civis".

"Israel teria que demonstrar em cada caso que o deslocamento de civis era a única opção para cumprir o direito humanitário internacional".

Segundo a ONU, 1,9 milhão de palestinos foram deslocados em Gaza até outubro de 2024. Antes da guerra, iniciada em 7 de outubro de 2023, a população do território era de 2,4 milhões, segundo dados oficiais.

"Fazer com que grandes partes de Gaza sistematicamente se tornem inabitáveis (...) em alguns casos de forma permanente (...) constitui uma limpeza étnica", disse Ahmed Benchemsi, porta-voz da HRW para o Oriente Médio, em uma entrevista coletiva.

