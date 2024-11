Irã nega reunião entre embaixador do país na ONU e Musk

O Irã negou "categoricamente" neste sábado qualquer reunião entre seu embaixador na ONU e o empresário americano Elon Musk e expressou "surpresa" com a cobertura da imprensa sobre o assunto.

O jornal New York Times informou que Musk, um aliado próximo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o embaixador do Irã na ONU na segunda-feira para "apaziguar as tensões" entre Teerã e seu país.

Segundo o jornal americano, que citou duas fontes iranianas anônimas, a reunião entre o bilionário e o embaixador Amir Saeid Iravani durou mais de uma hora na segunda-feira passada em Nova York.