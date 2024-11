Negociações da COP29 estagnadas antes do G20 e da chegada dos ministros

Os delegados da COP29 em Baku prosseguiam neste sábado (16) com poucos resultados após uma semana de negociações, mas acreditam que a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro e a chegada dos ministros podem desbloquear o cenário.

"Ainda há muito caminho a percorrer, mas todos têm consciência do que está em jogo, na metade da COP", declarou o secretário-executivo da ONU Clima, Simon Stiell.

"Há muito, muito por fazer", reiterou Samir Bejanov, um dos negociadores da presidência azerbaijana da conferência da ONU.