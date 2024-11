Técnico do México é ferido na cabeça por torcedores em derrota para Honduras

Além disso, a FMF informou que tomou medidas "para pedir à Concacaf que atue conforme o regulamento depois do ocorrido".

Por sua vez, o técnico de Honduras, o colombiano Reinaldo Rueda, declarou em entrevista coletiva que está "triste porque [Aguirre] é um ser humano".

"Isso não pode acontecer. Quero pedir desculpas à toda a delegação do México, a todo o povo mexicano e ao professor Aguirre", acrescentou Rueda, ex-técnico do Flamengo (2017).

"Todo o esforço que os jogadores fizeram em campo foi prejudicado, todos se entregaram (...) é muito lamentável", continuou o treinador.

Aguirre, por sua vez, minimizou o incidente. "É futebol, não acontece nada", declarou o mexicano, que se solidarizou com os hondurenhos afetados pela tempestade tropical que assola o país desde quinta-feira.

Honduras venceu a partida com dois gols do atacante Luis Palma no segundo tempo (64' e 83').